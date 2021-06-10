Харьковчанин не мог выбраться из горящей квартиры
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области.
Так, огонь охватил одну из квартир, вспыхнули домашние вещи и мебель, пламя вырывалось из окна наружу.
Из другого окна 73-летний мужчина звал на помощь - на окнах у него стоят решетки, и выбраться у него не получалось.
Спасатели смогли вытащить мужчину и передать медикам скорой.
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Причины возгорания выясняются.
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