Жуткий пожар вспыхнул под Харьковом

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, загорелись сразу три хозяйственные постройки на территории частного дома.

Площадь пожара составила около 200 кв.м, существовала угроза распространения огня на соседские постройки.

Пожар был локализован, в результате происшествия никто не пострадал.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы

Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.

Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.

Причины возгорания выясняются.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.