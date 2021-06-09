Жуткий пожар вспыхнул под Харьковом
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, загорелись сразу три хозяйственные постройки на территории частного дома.
Площадь пожара составила около 200 кв.м, существовала угроза распространения огня на соседские постройки.
Пожар был локализован, в результате происшествия никто не пострадал.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
Очаровательная "жена" Олега Винника, о которой он умалчивает, завела публику не хуже мужа: "Бесподобная"
Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы
Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.
Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.
Причины возгорания выясняются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.