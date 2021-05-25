Под Харьковом произошел массовый мор рыбы
Рыба плавает возле дамбы у Травянского водохранилища.
В сети пишут, что возможно, пострадали мальки толстолобика, которого выпустили при зарыблении в неподходящем месте.
Еще одна из причин – загрязнение воды из-за сбросов агрохозяйств.
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Официальная информация выясняются.
Ранее мы писали, что у пожилой харьковчанки, проживающей в однокомнатной квартире, забрали 16 котов.
Пенсионерке 86 лет и в ее заваленной вещами однокомнатной квартире жили 16 котов. Она была не в состоянии ухаживать за своими котами, и поэтому весь дом страдал от невыносимого запаха.
Соседи обратились за помощью в КП "Центр обращения с животными".
Теперь коты будут жить в городском приюте.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.