Под Харьковом произошел массовый мор рыбы

Рыба плавает возле дамбы у Травянского водохранилища.

В сети пишут, что возможно, пострадали мальки толстолобика, которого выпустили при зарыблении в неподходящем месте.

Еще одна из причин – загрязнение воды из-за сбросов агрохозяйств.

Официальная информация выясняются.

Ранее мы писали, что у пожилой харьковчанки, проживающей в однокомнатной квартире, забрали 16 котов.

Пенсионерке 86 лет и в ее заваленной вещами однокомнатной квартире жили 16 котов. Она была не в состоянии ухаживать за своими котами, и поэтому весь дом страдал от невыносимого запаха.

Соседи обратились за помощью в КП "Центр обращения с животными".

Теперь коты будут жить в городском приюте.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.