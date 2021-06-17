В Харькове ищут свидетелей жуткого ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

2 июня, рано утром, примерно в 07:20 на пр. Юбилейного, 32/186, в Харькове водитель автомобиля Ravon R4 сбил женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшую доставили ​​в больницу.

По факту аварии в настоящее время проводится досудебное расследование.

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят обратится по телефону: 063-06-66-876.

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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.

Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.

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