В Харькове ищут свидетелей жуткого ДТП
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
2 июня, рано утром, примерно в 07:20 на пр. Юбилейного, 32/186, в Харькове водитель автомобиля Ravon R4 сбил женщину-пешехода.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
По факту аварии в настоящее время проводится досудебное расследование.
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Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят обратится по телефону: 063-06-66-876.
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Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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