В Харьковской области утонул шестилетний мальчик
Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Специалисты 15 июня занимались поиском тела шестилетнего ребенка.
При обследовании дна пруда в селе Слобожанское Красноградского района обнаружили тело ребенка и подняли на берег.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."
Мощные взрывы прогремели на АЗС, есть первые данные о раненых: кадры ЧП в России
Юная Анна не выходит на связь с родителями, полиция поднялась на ее поиски: фото и приметы
Жизнь знаменитого актера оборвалась на глазах у его родственников: "Покойся с миром"
Также мы писали недавно, что в Харькове пропала женщина, которая страдает потерей памяти
61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."