В Харькове пропал парень
19-летний Богдан Ахметов ушел из дома в неизвестном направлении.
Парень проживает на ул. Дружбы народов, сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Парень высокий 185 см, худощавый, волосы черные, на обоих челюстях установлены брекеты.
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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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