В Харькове из ТРЦ эвакуировали людей

Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".

"Караван заминировали. Всех вывели. Ищут бимбу", - говорится в сообщении.

Судя по фото, на месте работают спасатели и пожарная служба. Официальная информация выясняется.

Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.

"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.

Официальная информация уточняется.

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