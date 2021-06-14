В Харькове из ТРЦ эвакуировали людей
Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".
"Караван заминировали. Всех вывели. Ищут бимбу", - говорится в сообщении.
Судя по фото, на месте работают спасатели и пожарная служба. Официальная информация выясняется.
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Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.
"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.
Официальная информация уточняется.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."