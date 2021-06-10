В Харькове задержали мужчину с гранатой

Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Как сообщили В Телеграм-канале "Харьков Life", горожанин с гранатой угрожал детям, выкрикивая: "сейчас буду все взрывать".

На место происшествия съехались много автомобилей полиции, скорая и ГСЧС.

Инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва.

Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.

Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы

Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.

Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.

Причины возгорания выясняются.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.