В Харькове задержали мужчину с гранатой
Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
Как сообщили В Телеграм-канале "Харьков Life", горожанин с гранатой угрожал детям, выкрикивая: "сейчас буду все взрывать".
На место происшествия съехались много автомобилей полиции, скорая и ГСЧС.
Инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва.
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Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.
Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы
Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.
Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.
Причины возгорания выясняются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.