В Харькове сбили пешехода
Об этом сообщил телеграмм-канал "Веха.
По словам очевидцев, на Шевченко перед площадкой ГАИ сбили пешехода. По предварительным данным, пострадавший жив.
"У кого-то утро не задалось. На Шевченко перед площадкой ГАИ пешехода сбили. Жив", - говорится в сообщении.
Официальная информация уточняется.
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Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.
"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.
Официальная информация уточняется.
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