В Харькове из-за дождей произошел потоп на улицах

Об этом сообщил телеграмм-канал "Веха".

По словам очевидцев, залило проспект Гагарина.

"Проспект Гагарина, возле пешеходного моста коллапс!", - говорится в сообщении.

Авто плавают как корабли в городе.

Кроме того, харьковчане сообщили о потопе в районе Одесской.

Недавно мы писали о том, что вХарькове неизвестная девушка ходит по квартирам.

Харьковчане записали видео, увидев непрошеную гостью в своем подъезде.

«Зашла к старушке, спрашивала за работу вытяжки. Утверждала, что арендует квартиру в этом подъезде. Потом говорила, что хочет арендовать. постоянно путалась в показаниях. Но самое неприятное- была осведомлена, кто где живёт», — пишут жильцы дома.

Девушку спугнули соседи, которые вызвали полицию.

Приметы: розовый телефон, длинные ресницы, большой нос (в маске), худая, невысокого роста.

Правоохранители просят харьковчан быть внимательными к пожилым родителям, соседям-старикам.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."