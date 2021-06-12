В Харькове из-за дождей произошел потоп на улицах
Об этом сообщил телеграмм-канал "Веха".
По словам очевидцев, залило проспект Гагарина.
"Проспект Гагарина, возле пешеходного моста коллапс!", - говорится в сообщении.
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Авто плавают как корабли в городе.
Кроме того, харьковчане сообщили о потопе в районе Одесской.
Недавно мы писали о том, что вХарькове неизвестная девушка ходит по квартирам.
Харьковчане записали видео, увидев непрошеную гостью в своем подъезде.
«Зашла к старушке, спрашивала за работу вытяжки. Утверждала, что арендует квартиру в этом подъезде. Потом говорила, что хочет арендовать. постоянно путалась в показаниях. Но самое неприятное- была осведомлена, кто где живёт», — пишут жильцы дома.
Девушку спугнули соседи, которые вызвали полицию.
Приметы: розовый телефон, длинные ресницы, большой нос (в маске), худая, невысокого роста.
Правоохранители просят харьковчан быть внимательными к пожилым родителям, соседям-старикам.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."