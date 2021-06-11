В Харькове из-за сильного ливня затопило улицы
На некоторых дорогах вода смыла асфальт, говорится в телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости".
"После увиденной дороги на ул. Яснополянской (что на Баварии) свой двор кажется не таким уж и плохим...", - пишет автор видео.
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Ранее мы писали, что в харьковской области вандалы изувечили памятник погибшим во Второй мировой
Так, на территории, где установлен памятник рабочим, погибшим в годы Второй мировой войны, неизвестные изуродовали плиту с цифрой "1945".
Для приведения мемориального комплекса к единому стилю, дано указание демонтировать и плиту с цифрой "1941".
Сейчас начата работа по восстановлению элементов памятника.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."