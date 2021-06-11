В Харькове из-за сильного ливня затопило улицы

На некоторых дорогах вода смыла асфальт, говорится в телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости".

"После увиденной дороги на ул. Яснополянской (что на Баварии) свой двор кажется не таким уж и плохим...", - пишет автор видео.

Ранее мы писали, что в харьковской области вандалы изувечили памятник погибшим во Второй мировой

Так, на территории, где установлен памятник рабочим, погибшим в годы Второй мировой войны, неизвестные изуродовали плиту с цифрой "1945".

Для приведения мемориального комплекса к единому стилю, дано указание демонтировать и плиту с цифрой "1941".

Сейчас начата работа по восстановлению элементов памятника.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."