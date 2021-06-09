В Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня

Кадры опубликовали в Telegram-канале "ХХ".

8 июня Харьков накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.

Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.

"Асфальт, который мы заслужили", - иронично подписали видео авторы публикации.

Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы

Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.

Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.

Причины возгорания выясняются.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.