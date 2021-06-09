В Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня
Кадры опубликовали в Telegram-канале "ХХ".
8 июня Харьков накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.
Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.
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"Асфальт, который мы заслужили", - иронично подписали видео авторы публикации.
Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы
Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.
Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.
Причины возгорания выясняются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.