В Харькове умер последний в городе Герой Советского Союза
Генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался 7 июня на 99-м году жизни, сообщили в мэрии.
Во время Второй мировой войны Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, участвовал в освобождении Харькова.
Награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооруженных Силах" и медалями.
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