Семейство из Харькова травило людей опасным веществом

Сотрудники полиции выяснили, что двое мужчин создали интернет магазин, где торговали психотропами на территории Харьковской области - наркотики они распространяли с помощью закладок.

Подозрение выдвинули двум мужчинам: 44-летнему отцу и его 21-летнему сыну.

«Задержали мужчин по время сбыта очередной партии наркотиков. В ходе обыска у них изъяли 73 свертка с PVP общим весом около 700 граммов, 2 свертка с канабисом весом около 100 грамм и 6 таблеток с психотропом МDMA. Общая сумма изъятого по ценам чёрного рынка составила около 650 тысяч гривен», - отметили в облпрокуратуре.

Теперь мужчинам грозит провести за решеткой до 12 лет с конфискацией имущества.

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Отчаянная украинка выпрыгнула из окна девятого этажа.

Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.

В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.

Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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