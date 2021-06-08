Семейство из Харькова травило людей опасным веществом
Сотрудники полиции выяснили, что двое мужчин создали интернет магазин, где торговали психотропами на территории Харьковской области - наркотики они распространяли с помощью закладок.
Подозрение выдвинули двум мужчинам: 44-летнему отцу и его 21-летнему сыну.
«Задержали мужчин по время сбыта очередной партии наркотиков. В ходе обыска у них изъяли 73 свертка с PVP общим весом около 700 граммов, 2 свертка с канабисом весом около 100 грамм и 6 таблеток с психотропом МDMA. Общая сумма изъятого по ценам чёрного рынка составила около 650 тысяч гривен», - отметили в облпрокуратуре.
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