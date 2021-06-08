В Харьковской области за сутки зафиксировали летальные случаи от ковида

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

За сутки от осложнений коронавируса скончались 13 человек, всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 3 380 летальных случаев.

При этом 139 091 заболевший уже выздоровели, 473 из них – за прошлые сутки, 4 985 – еще болеют.

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Отчаянная украинка выпрыгнула из окна девятого этажа.

Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.

В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.

Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.

«Это очень страшно, если девушки выбрасываются, парни - всегда отвечайте девушкам», «На самом деле, скорей всего, что-то случилось... а не соли. Может, отец избил или изнасиловал, а она не выдержала этого», «Сегодня выпускной. И что-то случилось, видно, в школе», - размышляют харьковчане в комментариях.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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