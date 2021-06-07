Под Харьковом вспыхнул частный дом
Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Эпицентром возгорания стала одна из комнат дома, где на площади 2 кв. м горели домашние вещи.
В здании находился 41-летний мужчина, его экстренно эвакуировали.
Причина возгорания устанавливаются.
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Правоохранители проверяют информацию о заминировании городской клинической больницы №30 на улице Гуданова в Харькове.
Главный врач больницы Сергей Самусенко заявил, что сообщение о заминировании они получили по электронной почте утром.
Около сотни человек, пациентов и медработников - сразу вывели на улицу.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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