На Харьковщине не поделили дорогу два водителя
Автомобиль Toyota врезался в столб, который рухнул на землю.
На якобы пьяного водителя Toyota набросились местные жители, которые едва не пострадали от лихача.
Также неадекватного мужчину стал снимать активист, тогда водитель вытащил из салона оружие и начал стрелять.
«Замес в Песочине случился из-за того, что пьяный на Toyota чуть не влетел в местную толпу. К счастью, столб стоял в нужном месте", - пишут очевидцы в местных телеграм-каналах.
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