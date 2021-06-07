На Харьковщине не поделили дорогу два водителя

Автомобиль Toyota врезался в столб, который рухнул на землю.

На якобы пьяного водителя Toyota набросились местные жители, которые едва не пострадали от лихача.

Также неадекватного мужчину стал снимать активист, тогда водитель вытащил из салона оружие и начал стрелять.

«Замес в Песочине случился из-за того, что пьяный на Toyota чуть не влетел в местную толпу. К счастью, столб стоял в нужном месте", - пишут очевидцы в местных телеграм-каналах.

В результате аварии ребенок получил травмы - его госпитализировали в больницу.

«Этот неадекват ехал в машине с ребёнком. Малой рыдает: «я же просил не гони никуда», - пишут в сети.

Злоумышленника задержали, все подробности выясняются.

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Правоохранители проверяют информацию о заминировании городской клинической больницы №30 на улице Гуданова в Харькове.

Главный врач больницы Сергей Самусенко заявил, что сообщение о заминировании они получили по электронной почте утром.

Около сотни человек, пациентов и медработников - сразу вывели на улицу.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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