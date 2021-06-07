Украинцы продолжают нарушать правила карантина

Так, по данным Государственной судебной администрации на 1 июня, больше всего админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) выписали в Киеве - 12 тыс. 485, в Днепропетровской области - 9 тыс. 849 протоколов.

На третьем месте Одесская область с 9 тыс. 64 протоколами. Харьковская область заняла четвертое место, отстав на 1444 протокола.

"Всего по стране суды рассмотрели 77 тыс. 625 дел. К ответственности за нарушение правил карантина привлекли 4 тыс. 910 человека, что составляет 6,3% от общего количества рассмотренных дел", - говорится в ведомстве.

Ранее мы писали, что на Харьковщине от аппендицита умер ребенок

Малыш жаловался, что болит живот, несколько часов ребенок находился в больнице в ожидании результатов анализов и хирурга, который в это время проводил операцию другому пациенту.

"По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж. А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело". Врачи из областной больницы, предварительно говорят, что ребенок погиб из-за интоксикации организма", — говорится в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.