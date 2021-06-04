В Харькове будут судить полицейского
Об этом сообщили в управлении Государственного бюро расследований в Полтаве.
Так, выяснилось, что фигурант предлагал другим полицейским помощь в оформлении социальных выплат.
Кроме того он обещал поспособствовать быстрому прохождению медкомиссии для получения инвалидности, за это он просил 10-20% от начисленной суммы.
Сейчас его обвиняют по статье 368 УК Украины ("получение неправомерной выгоды").
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Если вина полицейского будет доказана, полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что в Харькове эвакуировали больницу
Правоохранители проверяют информацию о заминировании городской клинической больницы №30 на улице Гуданова в Харькове.
Главный врач больницы Сергей Самусенко заявил, что сообщение о заминировании они получили по электронной почте утром.
Около сотни человек, пациентов и медработников - сразу вывели на улицу.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.