В Харькове будут судить полицейского

Об этом сообщили в управлении Государственного бюро расследований в Полтаве.

Так, выяснилось, что фигурант предлагал другим полицейским помощь в оформлении социальных выплат.

Кроме того он обещал поспособствовать быстрому прохождению медкомиссии для получения инвалидности, за это он просил 10-20% от начисленной суммы.

Сейчас его обвиняют по статье 368 УК Украины ("получение неправомерной выгоды").

Если вина полицейского будет доказана, полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Харькове эвакуировали больницу

Правоохранители проверяют информацию о заминировании городской клинической больницы №30 на улице Гуданова в Харькове.

Главный врач больницы Сергей Самусенко заявил, что сообщение о заминировании они получили по электронной почте утром.

Около сотни человек, пациентов и медработников - сразу вывели на улицу.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.