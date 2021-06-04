В Харьковской области полиция задержала вандала

38-летнего мужчину, который минимум дважды снимал с могил заборы, ограждения и металлические столбы, задержали в поселке Купянск-Узловой.

Доказаны две такие кражи — в апреле 2021, пишет «Объектив».

Вандалу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине. Заявитель сообщил, что видит человека, который делает "закладки".

Во время общения с полицией он заметно нервничал и признался, что имеет с собой наркотические свертки.

Следователи обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным веществом.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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