В Харьковской области полиция задержала вандала
38-летнего мужчину, который минимум дважды снимал с могил заборы, ограждения и металлические столбы, задержали в поселке Купянск-Узловой.
Доказаны две такие кражи — в апреле 2021, пишет «Объектив».
Вандалу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы писали, что в Харькове полиция поймала мужчину
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине. Заявитель сообщил, что видит человека, который делает "закладки".
Во время общения с полицией он заметно нервничал и признался, что имеет с собой наркотические свертки.
Следователи обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным веществом.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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