На Харьковщине от аппендицита умер ребенок
Об этом сообщает Балаклея FM 90.5.
Малыш жаловался, что болит живот, несколько часов ребенок находился в больнице в ожидании результатов анализов и хирурга, который в это время проводил операцию другому пациенту.
"По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж. А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело". Врачи из областной больницы, предварительно говорят, что ребенок погиб из-за интоксикации организма", — говорится в сообщении.
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Об этом сообщила в Фейсбук Евгения Кузнецова.
"Брошенный ребенок .... да, к сожалению, и такое бывает ... В отделении онкогематологии сейчас находится мальчик Даня. Ему 1,2 годика, но он очень небольшой, выглядит месяцев на семь, как на мой взгляд.
Персонал отделения со всей душой и материнской лаской ухаживают за ним, при этом находясь на работе и выполняя свои обязанности», - написала Евгения.
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