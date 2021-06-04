В Харьковской области сничилось число заболевших ковидом
Так, по данным СНБО за время эпидемии в области от коронавирусной инфекции умерли 3339 пациентов.
На утро 4 июня в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 60 человек, скончались 9 пациентов, выздоровели 437.
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"Подписано распоряжение о новой сети учреждений с 1 июня по всей стране. В Харьковской области тоже есть определенные изменения. Выбраны учреждения, которые будут так называемыми базовыми и которые соответствуют требованиям относительно источников кислорода, количества реанимационных коек, количества коек вообще.
Это базовые или опорные учреждения, которые будут оказывать помощь. Определены в регионе 13 таких учреждений", - сказала Виктория Милютина.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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