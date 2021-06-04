В Харьковской области сничилось число заболевших ковидом

Так, по данным СНБО за время эпидемии в области от коронавирусной инфекции умерли 3339 пациентов.

На утро 4 июня в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 60 человек, скончались 9 пациентов, выздоровели 437.

Кроме того мы писали, что в Харькове и области сократили количество ковидных больниц