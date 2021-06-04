В Харьковской области сничилось число заболевших ковидом

Так, по данным СНБО за время эпидемии в области от коронавирусной инфекции умерли 3339 пациентов.

На утро 4 июня в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 60 человек, скончались 9 пациентов, выздоровели 437.

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Кроме того мы писали, что в Харькове и области сократили количество ковидных больниц

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Об этом рассказала директор Северного межрегионального департамента Нацслужбы здоровья Украины Виктория Милютина.

"Подписано распоряжение о новой сети учреждений с 1 июня по всей стране. В Харьковской области тоже есть определенные изменения. Выбраны учреждения, которые будут так называемыми базовыми и которые соответствуют требованиям относительно источников кислорода, количества реанимационных коек, количества коек вообще.

врачи, медики, коронавирус

Это базовые или опорные учреждения, которые будут оказывать помощь. Определены в регионе 13 таких учреждений", - сказала Виктория Милютина.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.