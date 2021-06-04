"Подписано распоряжение о новой сети учреждений с 1 июня по всей стране. В Харьковской области тоже есть определенные изменения. Выбраны учреждения, которые будут так называемыми базовыми и которые соответствуют требованиям относительно источников кислорода, количества реанимационных коек, количества коек вообще.

Это базовые или опорные учреждения, которые будут оказывать помощь. Определены в регионе 13 таких учреждений", - сказала Виктория Милютина.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области зафиксировали почти два десятка летальных исходов от ковида всего за сутки

Как сообщает СНБО со ссылкой на данные Минздрава, за 2 июня в Харьковской области лабораторно подтвердили 134 случаев ковида, 18 человек скончались, выздоровели 513 человек.

С начала пандемии в Харьковской области всего было зарегистрировано 147172 случая COVID-19, 3330 - скончались, 136636 - выздоровели.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.