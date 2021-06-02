На Харьковщине обнаружили опасного вредителя
В посевах озимых зерновых колосовых Змиевского и Лозовского районов зафиксированы яйцекладки клопа вредной черепашки по численности 0,1-1 на кв. м, сообщили в ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области.
В Змиевском, Лозовском и других районах растет заселенность озимых зерновых пшеничным трипсом, злаковыми тлями и пьявками.
В посевах озимой пшеницы продолжается распространение и развитие болезней: мучнистой росы, септориоза и корневых гнилей.
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Ранее мы писали, что вХарькове пьяный неадекват устроил драку в магазине
В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром.
Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.
Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.
"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.
Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.