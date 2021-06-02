Житель Харькова, который в прошлом году сделал на лбу татуировку "Кернес жив" решился на отчаянный шаг
Видео у Евгения Ивашко собрало много комментариев, парень решился удалить тату. Пользователи сети предположили, что тату надоело парень, а некоторые вовсе не понимают, зачем оно надо было.
Местный паблик отреагировал на поступок парня: "а тем временем тип с татухой" Кернес жил" стал просто типом".
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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.
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