В Харькове пропал дедушка
82-летний Владимир Малеваный 1 июня в 12.00 вышел из дома, расположенном в 1-ом Лесопарковом переулке, и до сих пор не вернулся, сообщили волонтеры группы "Милена".
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.
Был одет в черную куртку, тряпичную кепку, свитер, темно-оливковые брюки, светло-коричневые полуботинки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
19-летний победитель "Голосу країни" женится, как выглядит невеста: "Не рановато?"
Врачи назвали вероятную причину смерти внука Олега Филимонова: "Тромбы просто так не формируются"
Бездыханных детей достали из моря: в Бердянске врачи спасают малышей
По украинскому городу бродила раздетая парочка влюбленных, видео: "Люди их не смущали"
Любую информацию о местонахождении Владимира просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, что в Харькове появились наглые мошенники
Об этом
Мошенники под видом сотрудников пожарных требуют взятки у предпринимателей, а взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности за возможные нарушения пожарной и техногенной безопасности.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.