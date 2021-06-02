В Харькове пропал дедушка

82-летний Владимир Малеваный 1 июня в 12.00 вышел из дома, расположенном в 1-ом Лесопарковом переулке, и до сих пор не вернулся, сообщили волонтеры группы "Милена".

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку, тряпичную кепку, свитер, темно-оливковые брюки, светло-коричневые полуботинки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении Владимира просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Ранее мы писали, что в Харькове появились наглые мошенники

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Мошенники под видом сотрудников пожарных требуют взятки у предпринимателей, а взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности за возможные нарушения пожарной и техногенной безопасности.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.