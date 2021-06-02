В Харьковской области ограбили дачи
Три заявления от разных жителей поступило в полицию только с марта 2021 года, сообщили в областном управлении Нацполиции.
Грабителя нашли, в ходе расследование полицейские вышли на 39-летнего жителя поселка.
У безработного мужчины нашли украденные вещи - он забирал металлические изделия, электроинструменты и другие ценности.
Злоумышленнику грозит тюрьмы на срок до 6 лет.
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Ранее мы писали, что в Харькове появились наглые мошенники
Об этом
Мошенники под видом сотрудников пожарных требуют взятки у предпринимателей, а взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности за возможные нарушения пожарной и техногенной безопасности.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.