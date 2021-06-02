В Харьковской области ограбили дачи

Три заявления от разных жителей поступило в полицию только с марта 2021 года, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Грабителя нашли, в ходе расследование полицейские вышли на 39-летнего жителя поселка.

У безработного мужчины нашли украденные вещи - он забирал металлические изделия, электроинструменты и другие ценности.

Злоумышленнику грозит тюрьмы на срок до 6 лет.

Ранее мы писали, что в Харькове появились наглые мошенники

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Мошенники под видом сотрудников пожарных требуют взятки у предпринимателей, а взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности за возможные нарушения пожарной и техногенной безопасности.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.