В метро Харькова мужчина прыгнул под поезд
Мужчина пытался совершить самоубийство, сообщает местный Телеграм-канал "Труха".
"К счастью, машинист успел затормозить. Неадеквата повязали в наручники и увели...",- говорится в сообщении.
Очевидцы опубликовали видео ЧП.
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Ранее мы писали, что в Харькове спасли человека
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на первом этаже горела кухня, газовый шланг и домашние вещи. Во время пожара спасатели эвакуировали жителя квартиры, мужчину 1970 года рождения.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.