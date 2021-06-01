В Харькове спасли человека
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на первом этаже горела кухня, газовый шланг и домашние вещи. Во время пожара спасатели эвакуировали жителя квартиры, мужчину 1970 года рождения.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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Ранее мы писали, что в Харькове на пешеходном переходе сбили женщину - водитель скрылся
Предположительно, автомобиль «Daewoo Lanos» сбил 60-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и ушиб правого колена, женщина находится в больнице.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.