В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину - водитель скрылся
Предположительно, автомобиль «Daewoo Lanos» сбил 60-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и ушиб правого колена, женщина находится в больнице.
Ранее мы писали, что в Харькове пропала пожилая женщина
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Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
Вечером 30 мая 82-летняя Александра Шевченко ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Рост женщины — 160 сантиметров, она худощава, у Александры Шевченко седые волосы. Пропавшая была одета в одежду черного цвета.
Женщина страдает расстройствами памяти. По словам дочери, Александра Шевченко может находиться в районе Большой Даниловки, Северной Салтовки, Героев труда, поселка Жуковского.
Любую информацию о местонахождении пожилой женщины просят сразу сообщать по телефонам: (057) 700-43-06, 102
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
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