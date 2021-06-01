В Харькове пропала пожилая женщина

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Вечером 30 мая 82-летняя Александра Шевченко ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Рост женщины — 160 сантиметров, она худощава, у Александры Шевченко седые волосы. Пропавшая была одета в одежду черного цвета.

Женщина страдает расстройствами памяти. По словам дочери, Александра Шевченко может находиться в районе Большой Даниловки, Северной Салтовки, Героев труда, поселка Жуковского.

Любую информацию о местонахождении пожилой женщины просят сразу сообщать по телефонам: (057) 700-43-06, 102

Ранее мы писали, что харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.

К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.

Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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