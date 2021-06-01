В Харькове пропала пожилая женщина
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
Вечером 30 мая 82-летняя Александра Шевченко ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Рост женщины — 160 сантиметров, она худощава, у Александры Шевченко седые волосы. Пропавшая была одета в одежду черного цвета.
Женщина страдает расстройствами памяти. По словам дочери, Александра Шевченко может находиться в районе Большой Даниловки, Северной Салтовки, Героев труда, поселка Жуковского.
Жених-миллионер увез единственную внучку Софии Ротару, завораживающие кадры: "Мечтала об этом"
Филимонов сообщил, что могло погубить его внука: "Никогда не было жалоб"
Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."
Горбунов неожиданно признался в чувствах не Осадчей: «Безвозвратно в тебя влюбился…»
Победитель "Голосу країни" дерзко обратился к украинцам: "Научитесь есть из своей тарелки, а уже потом..."
Любую информацию о местонахождении пожилой женщины просят сразу сообщать по телефонам: (057) 700-43-06, 102
Ранее мы писали, что харьковские медики вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
У 86-летней жительницы Богодухова в результате инфаркта остановилось сердце.
К счастью, бригада “скорой” смогла реанимировать и вернуть к жизни пенсионерку.
Успешная реанимация проведена бригадой экстренной помощи в составе врача Карпусь И.И., медсестры Гарбуз Н.М. и водителя Удовиченко А.И.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.