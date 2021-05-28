В Харькове в результате столкновения Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti на дорогу вылилось топливо
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели прибыли на место ДТП и ликвидировали разлив топлива и смазки, вылившихся из Chevrolet.
В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo, девушка госпитализировали в больницу.
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