Харьковчанка ради чистоты едва не выпала из окна
Женщина решила вымыть окна и вылезла на улицу, стоя на карнизе.
Ни о какой страховке, разумеется, речь не идет, сообщает Telegram-канал "Веха".
"Техника безопасности превыше всего!", - иронизируют авторы.
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Кроме того, в Харькове горел 5-этажный жилой дом.
Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.
В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.
Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.в
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.