В Харькове автомобиль застрял на трамвайных рельсах
Авто заблокировало движение электротранспорта - остановились трамваи 27-го маршрута, сообщает “Объектив”.
Водитель разбил головой лобовое стекло автомобиля.
По версии пострадавшего, у автомобиля пробилось колесо и машину выбросило на рельсы.
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А вот очевидцы рассказали, что водитель, вероятнее всего, был пьян.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы писали, на Харьковщине столкнулись две легковушки
Об этом пишет Gromada Group.
Столкнулись два легковых автомобиля «Ланос» и ВАЗ 2106. Очевидцы отмечают, что водитель «Ланоса» был в нетрезвом состоянии.
Водители доставлены в больницу.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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