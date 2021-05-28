В Харькове автомобиль застрял на трамвайных рельсах

Авто заблокировало движение электротранспорта - остановились трамваи 27-го маршрута, сообщает “Объектив”.

Водитель разбил головой лобовое стекло автомобиля.

По версии пострадавшего, у автомобиля пробилось колесо и машину выбросило на рельсы.

А вот очевидцы рассказали, что водитель, вероятнее всего, был пьян.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Об этом пишет Gromada Group.

Столкнулись два легковых автомобиля «Ланос» и ВАЗ 2106. Очевидцы отмечают, что водитель «Ланоса» был в нетрезвом состоянии.

Водители доставлены в больницу.

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