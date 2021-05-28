В Харьковской области зафиксировали новые случаи ковида
Так, по состоянию на 8:00 28 мая с начала пандемии обнаружили 146 435 случаев коронавирусной болезни COVID-19,
191 харьковчанин заболел за прошедшие сутки, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
Харьковская область сегодня ушла из лидеров по числу заболевших вирусом. Хуже ситуация с ковидом сложилась в Киеве, где за сутки выявили 384 заболевших.
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Всего в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3 306 пациентов.
Напомним, что в Харькове горел 5-этажный жилой дом.
Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.
В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.
Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.