В Харьковской области зафиксировали новые случаи ковида

Так, по состоянию на 8:00 28 мая с начала пандемии обнаружили 146 435 случаев коронавирусной болезни COVID-19,

191 харьковчанин заболел за прошедшие сутки, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

Харьковская область сегодня ушла из лидеров по числу заболевших вирусом. Хуже ситуация с ковидом сложилась в Киеве, где за сутки выявили 384 заболевших.

Всего в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3 306 пациентов.

Напомним, что в Харькове горел 5-этажный жилой дом.

Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.

В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.