На Харьковском авиазаводе вспыхнул пожар

Горел участок крыши одного из зданий авиапредприятия, сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Происшествие случилось на ул Сумская 134.

Горели доски, площадь пожара 10 кв.м.

Пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, что жуткий пожар вспыхнул в Харькове

К месту ЧП оперативно слетелись пожарные машины.

"Горячий денек выдался! После подвала на Бекетова, Никольский-челлендж принял завод «Коммунар»", - пишут в телеграм-канале "ХК".

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетали из окон на предпоследнем этаже здания.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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