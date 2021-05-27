На Харьковском авиазаводе вспыхнул пожар
Горел участок крыши одного из зданий авиапредприятия, сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Происшествие случилось на ул Сумская 134.
Горели доски, площадь пожара 10 кв.м.
Пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.
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