В Харькове горел 5-этажный жилой дом

Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.

В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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Кроме того, десятки домом в Харькове останутся без горячей воды.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ремонт продлевается «в связи с большим объемом работ».

Ремонт проводится по таким адресам:

  • на участке тепломагистрали ТМ-65 с отключением горячего водоснабжения на семь жилых домов, лечебное учреждение, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина, пр. Л. Ландау;
  • на участке тепломагистрали ТМ-63 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых дома, лечебное учреждение, три детских учреждения, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда.

Восстановить услугу коммунальщики обещают до 31 мая.

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