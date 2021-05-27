В Харькове горел 5-этажный жилой дом
Вспыхнул квартира на 2-ом этаже, горели домашние вещи.
В помещении спасатели обнаружили 55-летнюю хозяйку квартиры, ее на руках вынесли на свежий воздух.
Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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Кроме того, десятки домом в Харькове останутся без горячей воды.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ремонт продлевается «в связи с большим объемом работ».
Ремонт проводится по таким адресам:
- на участке тепломагистрали ТМ-65 с отключением горячего водоснабжения на семь жилых домов, лечебное учреждение, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина, пр. Л. Ландау;
- на участке тепломагистрали ТМ-63 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых дома, лечебное учреждение, три детских учреждения, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда.
Восстановить услугу коммунальщики обещают до 31 мая.
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