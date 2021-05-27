Электричка Харьков – Константиновка меняет расписание
Об этом
С 3 июня вносятся правки в расписание:
- электропоезд № 7088 Константиновка – "Харьков-Пассажирский" будет останавливаться на станции Шебелинка в 9:09 - 9:10, Слобожанская - в 9:18 - 9:19, станции Змиев - в 9:39 - 9:40, время прибытия на станцию Харьков-Пассажирский - в 10. 25 мин;
- электропоезд №7087 "Харьков-Пассажирский" – Константиновка будет отправляться со станции Харьков-Пассажирский в 15.45, останавливаться на станции Змиев в 16:29 - 16:30, станции Слобожанская в 16:49 -16:50, станция Шебелинка в 16:59 - 17:00.
Электропоезд №6249 Изюм – Фенольная будет отправляться со станции Изюм в 16.10
Кроме того, десятки домом в Харькове останутся без горячей воды.
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Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ремонт продлевается «в связи с большим объемом работ».
Ремонт проводится по таким адресам:
- на участке тепломагистрали ТМ-65 с отключением горячего водоснабжения на семь жилых домов, лечебное учреждение, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина, пр. Л. Ландау;
- на участке тепломагистрали ТМ-63 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых дома, лечебное учреждение, три детских учреждения, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда.
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