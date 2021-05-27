Ситуация с коронавирусом в Харьковской области не улучшается
Как сообщает система мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 233 случаев коронавирусной инфекции.
18 - скончались, выздоровело - 1100 человек.
Кроме того, десятки домом в Харькове останутся без горячей воды.
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Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ремонт продлевается «в связи с большим объемом работ».
Ремонт проводится по таким адресам:
- на участке тепломагистрали ТМ-65 с отключением горячего водоснабжения на семь жилых домов, лечебное учреждение, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина, пр. Л. Ландау;
- на участке тепломагистрали ТМ-63 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых дома, лечебное учреждение, три детских учреждения, ограниченных: ул. Фонвизина, пр. Героев Сталинграда.
Восстановить услугу коммунальщики обещают до 31 мая.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.