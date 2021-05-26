Пьяный 34-летний житель Дергачевского района зашел в лес, где встретил женщину, которая шла домой с работы

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчина ударил потерпевшую в лицо, после чего, угрожая физической расправой, изнасиловал жертву.

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным жителя района в изнасиловании 50-летней женщины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 152 УК Украины).

Напомним, что на Харьковщине задержали группу женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Четверо женщин в возрасте от 26 до 64 лет создали интернет-магазин, через который сбывали во время личных встреч и путем закладок наркотики.

Во время обысков у фигуранток изъяли каннабис, растения конопли, автомат, арбалет, гранаты и 270 патронов.

Всем членам группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307.

Кроме преступлений, связанных с наркотиками, женщины могут понести ответственность за незаконное обращение с оружием.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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