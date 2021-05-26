Харьковские волонтеры спасают реку от мусора

Так, неравнодушные харьковчане каждую субботу устраивают большую уборку на реке Уды, передает "Харьков Тудей".

Волонтеры мечтают создать на берегу заповедник, но пока ничего не могут сделать с промышленным загрязнением реки - в Уды сбрасывают отходы несколько предприятий.

"Я пришел в ужас. Вся река была полностью покрыта мусором в метр толщиной и 50 метров в длину. На этом слое пластика уже начали расти кусты. Там образовалась уже какая-то крышка, и все живое, что есть в воде, не могло дышать", — рассказал Артем.

Напомним, что под Харьковом люди взялись убирать реку Уду, где накопились горы мусора.

"В сел. Бабаи сейчас проходит уборку реки Уды, которая была завалена мусором и отходами, собралось много активистов, эковолонтеров и просто неравнодушных харьковчан", - писали авторы публикации.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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