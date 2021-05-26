В Харькове на территории завода горело здание
25 мая произошел пожар на территории предприятия в Харькове, которое специализируется на выпуске систем управления носителей и космических объектов.
Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания.
На место ЧП оперативно отправились пожарные.
Огонь распространился на площади 150 кв. м.
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К счастью, в результате пожара никто не пострадал, бойцы ГСЧС эвакуировали из горящего помещения одного человека.
Напомним, что жуткий пожар вспыхнул на заводе в Харькове
К месту ЧП оперативно слетелись пожарные машины.
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На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетали из окон на предпоследнем этаже здания.
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Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.