В Харькове на территории завода горело здание

25 мая произошел пожар на территории предприятия в Харькове, которое специализируется на выпуске систем управления носителей и космических объектов.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания.

На место ЧП оперативно отправились пожарные.

Огонь распространился на площади 150 кв. м.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, бойцы ГСЧС эвакуировали из горящего помещения одного человека.

Напомним, что жуткий пожар вспыхнул на заводе в Харькове

К месту ЧП оперативно слетелись пожарные машины.

"Горячий денек выдался! После подвала на Бекетова, Никольский-челлендж принял завод «Коммунар»", - пишут в телеграм-канале "ХК".

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетали из окон на предпоследнем этаже здания.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.