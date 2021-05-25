13-летний подросток сбежал из харьковского реабилитационного центра

Как сообщили в полиции, о пропаже мальчика заявила его мать.

Полицейские установили, что подросток отправился на поезде в Киев, а там планировал пересесть на автобус до Винницы, чтобы попасть к матери.

На киевском вокзале ребенка встретили полицейские Киева, парня передали матери.

Ранее мы писали, что 12-летняя жительница Чугуевского района не вернулась домой

Правоохранители нашли школьницу, оказалось, она должна была вернуться домой в 21:00. Но никого не предупредив девочка решила остаться у друзей в соседнем селе Андреевка.

Со школьницей провели профилактическую беседу, а мать ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП).

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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