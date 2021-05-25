13-летний подросток сбежал из харьковского реабилитационного центра
Как сообщили в полиции, о пропаже мальчика заявила его мать.
Полицейские установили, что подросток отправился на поезде в Киев, а там планировал пересесть на автобус до Винницы, чтобы попасть к матери.
На киевском вокзале ребенка встретили полицейские Киева, парня передали матери.
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