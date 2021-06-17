В Харьковской области произошел потоп
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Купянском районе дворы затапливало водой и грязью - дома оказались под угрозой затопление, в некоторых местах уровень воды достиг 30 см.
Спасатели пришли на помощь местным жителям - воду откачивали несколько часов.
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Также мы писали, что в Харькове ищут свидетелей жуткого ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
2 июня, рано утром, примерно в 07:20 на пр. Юбилейного, 32/186, в Харькове водитель автомобиля Ravon R4 сбил женщину-пешехода.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
По факту аварии в настоящее время проводится досудебное расследование.
Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят обратится по телефону: 063-06-66-876.
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