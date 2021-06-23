В центр Харькова привезли тонну мусора

На Майдане Конституции показали часть мусора, который эко-активисты достали из реки Уды.

Целью данной акции является показать местным масштаб загрязнения реки.

За пять субботников из реки достали 30 тонн мусора, пластик планируют переработать.

Следующий субботник запланирован на 26 июня.

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Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.

Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.

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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

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