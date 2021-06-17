Харьковчанин пытался покончить с собой в ТРЦ

Мужчина стоял за забором смотровой площадки - его увидела охрана, которая сразу же бросилась на спасение парня.

Харьковчанина буквально вынесли из торгового центра.

Очевидцы говорят, что парень решился на такой поступок из-за неразделенной любви.

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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.

Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."