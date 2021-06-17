Харьковчанин пытался покончить с собой в ТРЦ
Мужчина стоял за забором смотровой площадки - его увидела охрана, которая сразу же бросилась на спасение парня.
Харьковчанина буквально вынесли из торгового центра.
Очевидцы говорят, что парень решился на такой поступок из-за неразделенной любви.
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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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