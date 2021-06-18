Под Харьковом внедорожник сбил кормилицу семьи
Об этом сообщают в telegram-канале «Труха. Харьков».
Так, в городе Чугуеве новый Ленд Крузер сбил корову на трассе в сторону Печенежского водохранилища.
От сильного удара животное погибло. На месте полицейские выясняют детали.
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Также мы писали, что в Харькове отобрали 2-летнюю девочку у родителей
Об этом на официальном сайте сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
34-летняя мама ребенка сообщила полицейским, что муж избил ее дочку.
Правоохранители отправились в квартиру с проверкой и обнаружили, что 2-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях, родители не ухаживали за ней и не следили за питанием ребенка.
Ребенка забрали в больницу, где проведут тщательное обследование. Относительно отца малышки составили админпротокол.
Против матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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