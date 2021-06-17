Медики устроили акцию протеста в центре Харькова
Главврач Валковской ЦРБ Богдан Носатов сообщил, что врачам не перечислили зарплату за май и за два месяца задолжала надбавки за лечение пациентов с ковидом.
Общая сумма долга только по одной больнице 4 миллиона гривен.
"В апреле был пик по количеству заболевших, но деньги так и не пришли. Люди устали", – говорит главврач.
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Напомним, что в Харькове произошло массовое отравление
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
25 больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.
"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести".
Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.
Официальная причина заболевания - выясняется.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.