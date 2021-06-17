Медики устроили акцию протеста в центре Харькова

Главврач Валковской ЦРБ Богдан Носатов сообщил, что врачам не перечислили зарплату за май и за два месяца задолжала надбавки за лечение пациентов с ковидом.

Общая сумма долга только по одной больнице 4 миллиона гривен.

"В апреле был пик по количеству заболевших, но деньги так и не пришли. Люди устали", – говорит главврач.

Напомним, что в Харькове произошло массовое отравление

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

25 больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.

"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести".

Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.

Официальная причина заболевания - выясняется.

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