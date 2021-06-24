Женщина три дня блуждала по лесу без воды и еды

В полицию в Харьковской области обратился сын женщины, сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

К поискам 86-летней жительницы села Пятигорское присоединилась полиции, отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.

Женщину нашли через трое суток - она находилась в лесу без воды и пищи.

Врачи немедленно оказали пострадавшей медпомощь.

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Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

На проспекте Героев Сталинграда женщина бросилась под колеса троллейбуса.

Пострадавшую бессознания госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.

"50 лет. Черепно-мозговая травма, без сознания. Состояние тяжелое. Отвезли в больницу скорой и неотложной помощи", — говорят медики.

Видео с места ЧП здесь.

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