Женщина три дня блуждала по лесу без воды и еды
В полицию в Харьковской области обратился сын женщины, сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
К поискам 86-летней жительницы села Пятигорское присоединилась полиции, отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.
Женщину нашли через трое суток - она находилась в лесу без воды и пищи.
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Врачи немедленно оказали пострадавшей медпомощь.
А еще мы писали, что в Харькове женщина рухнула под троллейбус
Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
На проспекте Героев Сталинграда женщина бросилась под колеса троллейбуса.
Пострадавшую бессознания госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.
"50 лет. Черепно-мозговая травма, без сознания. Состояние тяжелое. Отвезли в больницу скорой и неотложной помощи", — говорят медики.
Видео с места ЧП здесь.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
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