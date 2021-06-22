В Харькове дерево упало прямо на припаркованые машины
В сети сообщили, что Инцидент произошел на проспекте Гагарина.
Припаркованные под домом машины буквально накрыты упавшим деревом и ветками.
Официальная информация уточняется.
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Кроме того мы писали, что в Харькове из движущейся машины выпал пассажир
Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.
У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.
Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.