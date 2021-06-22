В Харькове дерево упало прямо на припаркованые машины

В сети сообщили, что Инцидент произошел на проспекте Гагарина.

Припаркованные под домом машины буквально накрыты упавшим деревом и ветками.

Официальная информация уточняется.

Кроме того мы писали, что в Харькове из движущейся машины выпал пассажир

Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.

У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.

Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.

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